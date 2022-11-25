Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия обсуждает с союзниками идею Польши по размещению Patriot в Украине

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 16:47

Германия заявила в пятницу, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.

Об этом сказал журналистам в Берлине представитель правительства Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы обсуждаем с нашими союзниками, как реагировать на предложение Польши", - заявил журналистам в Берлине представитель немецкого правительства.

Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека. 

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию взамен направить систем Patriot в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о таком развертывании должно приниматься отдельными странами с учетом правил, касающихся конечных пользователей.

Комментарий Столтенберга прозвучал после того, как министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в четверг заявила, что размещение немецких подразделений Patriot за пределами территории НАТО потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

ВИДЕО ДНЯ

В пятницу президент Польши Анджей Дуда заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы они находились на украинской территории неподалеку от границы.

Темы: ГерманияПольшаПВОУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоВ Днепре прилет по жилому кварталу, 6 раненых

видеоЗеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Не выйдет

На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники

Разведка Британии объяснила, почему РФ использует для ударов ракеты из ядерного арсенала

Еврокомиссия: Украинские беженцы останутся после завершения войны

США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

Все новости...
Германия
Германия готовит новую помощь для Украины из-за повреждения инфраструктуры: 100 генераторов и прочее
Немецкие депутаты приравняли Голодомор к Холокосту в резолюции, которую должен голосовать Бундестаг
В Бундестаге подготовили резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев, скоро проголосуют
Последние новости
14:23
Не дает потеряться в темноте: полиция отблагодарила парня, который делает фликеры в Ужгороде
14:12
видеоКим призвал украинцев сделать запас воды и зарядить павербанки
14:00
Инициатива "Зерно из Украины": До 60 судов с продовольствием отправят в бедные страны Африки
13:51
фото, видеоБелорусские пограничники и силовики "подбросили" Украине группу нелегальных мигрантов
13:33
ЕС и несколько стран выделят деньги на доставку украинского зерна в беднейшие страны - посол
13:31
США запретили продажу оборудования Huawei и ZTE из-за угрозы нацбезопасности
13:18
фото, видеоСБУ задержала агента ФСБ, который снимал позиции Сил обороны на скрытый видеорегистратор
13:09
Производители электроэнергии покрывают около 75% потребностей потребления - Укрэнерго
13:06
фотоПомогают рыть окопы: нацгвардейцы показали спасенных щенков
13:03
Украина, Польша и Литва призвали мир признать общей целью освобождение всей Украины
Все новости...