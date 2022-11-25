Германия обсуждает с союзниками идею Польши по размещению Patriot в Украине

Германия заявила в пятницу, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.

Об этом сказал журналистам в Берлине представитель правительства Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы обсуждаем с нашими союзниками, как реагировать на предложение Польши", - заявил журналистам в Берлине представитель немецкого правительства.

Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию взамен направить систем Patriot в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о таком развертывании должно приниматься отдельными странами с учетом правил, касающихся конечных пользователей.

Комментарий Столтенберга прозвучал после того, как министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в четверг заявила, что размещение немецких подразделений Patriot за пределами территории НАТО потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

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В пятницу президент Польши Анджей Дуда заявил, что для безопасности Польши было бы лучше, если бы они находились на украинской территории неподалеку от границы.