Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін наказав створити базу даних росіян, які мають стати на військовий облік

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 17:30
Володимир Путін, фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін доручив створити ресурс із даними росіян, які перебувають або мають стати на військовий облік, попри раніше оголошене завершення "часткової" мобілізації в РФ.

Джерело: Медуза з посиланням на указ Путіна 

Деталі: На порталі, як випливає з указу, мають бути зібрані дані про всіх росіян, які перебувають або повинні перебувати на військовому обліку, окрім офіцерів Служби зовнішньої розвідки і ФСБ у запасі. Путін доручив ФНС і Міноборони ідентифікувати всіх таких громадян.  

До 30 грудня цього року Міноборони, Мінцифри та керівництва регіонів зобов'язані перетворити ці відомості в цифрову форму. Управляти базою буде Міноборони.

Водночас для створення ресурсу російські організації повинні будуть надати такі дані росіян, як номери телефонів, адреси пошт, стан здоров'я і фактичне місце перебування. Згідно з документом такий ресурс має бути створено до 1 квітня 2024 року.

Чому це важливо: У рамках "часткової" мобілізації в РФ на війну в Україну призивали людей із важкими захворюваннями, багатодітних батьків тощо –  усе це пояснювали, зокрема, неактуальними відомостями в базах даних. Президент РФ заявив, що треба організувати базу даних "по-сучасному".

Наприкінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну, що мобілізаційні заходи завершено. При цьому указ про завершення мобілізації так і не було підписано. У Путіна заявили, що окремий указ не потрібен.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінмобілізаціяРосіявійськовий облік
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відеоУкраїна звільнила ще 12 людей: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного

фото, відеоБілоруські прикордонники і силовики "підкинули" Україні групу нелегальних мігрантів

фотоУ Дніпрі приліт по житловому кварталу, 6 поранених

відеоЗеленський: Колись нас хотіли знищити голодом, тепер – темрявою та холодом. Не вийде

На східному кордоні Естонії почали працювати українські прикордонники

Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу

Усі новини...
Путін
РосЗМІ: Партія Путіна "Єдина Росія" відмовилась проводити щорічний з'їзд
Путін переконує, що Росія "щиро" сподівалася на возз'єднання Донбасу з Україною
Зустріч Путіна з матерями військових виявилась фарсом: жінок підібрали з провладних структур - ЗМІ
Останні новини
15:00
фотоУ Єгипті знайшли мумії з золотими язиками
14:55
Мінцифри: 73% мобільної мережі працює
14:52
Угорці розділені, але переважна більшість підтримує український народ - мер Будапешта
14:49
фото, відеоУкраїна звільнила ще 12 людей: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного
14:39
Мер Будапешта: Орбан хотів зробити з України ворога, але зрозумів, що це не працює
14:23
Не дає загубитись у темряві: поліція віддячила хлопцю, який робить флікери в Ужгороді
14:12
відеоКім закликав українців зробити запас води і зарядити павербанки
14:00
Ініціатива "Зерно з України": До 60 суден з продовольством відправлять до бідних країн Африки
13:51
фото, відеоБілоруські прикордонники і силовики "підкинули" Україні групу нелегальних мігрантів
13:33
ЄС і кілька держав виділять значні суми на доставку українського зерна у найбідніші країни - посол
Усі новини...