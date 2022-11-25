Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин поручил создать базу данных россиян, которые должны стать на воинский учет

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 17:30
Владимир Путин, фото Reuters

Президент России Владимир Путин поручил создать ресурс с данными россиян, которые состоят или должны стать на воинский учет, несмотря на ранее объявленное завершение "частичной" мобилизации в РФ.

Источник: Медуза со ссылкой указ Путина 

Детали: На портале, как следует из указа, должны быть собраны данные о всех россиянах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, кроме офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе. Путин поручил ФНС и Минобороны идентифицировать всех таких граждан.  

До 30 декабря этого года Минобороны, Минцифры и руководства регионов обязали преобразовать все эти сведения в цифровую форму. Управлять базой будет Минобороны.

При этом для создания ресурса российские ведомства и организации должны будут предоставить такие данные россиян, как номера телефонов, адреса почт, состояние здоровья и фактическое место пребывания.

Согласно документу такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.

Почему это важно: В рамках "частичной" мобилизации в РФ на войну в Украину призывали людей с тяжелым заболеваниям, многодетных отцов и т.п. – все это объясняли в том числе неактуальными сведениями в базах данных. Президент РФ потребовал организовать базу данных "по-современному".

ВИДЕО ДНЯ

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что мобилизационные мероприятия завершены. При этом указ о завершении мобилизации так и не был подписан. У Путина заявили, что отдельный указ не нужен.

Темы: ПутинмобилизацияРосcиявоинский учет
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоУкраина освободила еще 12 своих людей: среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного

фото, видеоБелорусские пограничники и силовики "подбросили" Украине группу нелегальных мигрантов

фотоВ Днепре прилет по жилому кварталу, 6 раненых

видеоЗеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Не выйдет

На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники

Разведка Британии объяснила, почему РФ использует для ударов ракеты из ядерного арсенала

Все новости...
Путин
РосСМИ: Партия Путина "Единая Россия" отказалась проводить ежегодный съезд
Путин уверяет, что Россия "искренне" надеялась на воссоединение Донбасса с Украиной
Встреча Путина с матерями военных оказалась фарсом: женщин подобрали из провластных структур - СМИ
Последние новости
15:00
фотоВ Египте нашли мумии с золотыми языками
14:55
Минцифры: 73% мобильной сети работает
14:52
Венгры разделены, но подавляющее большинство поддерживает украинский народ – мэр Будапешта
14:49
фото, видеоУкраина освободила еще 12 своих людей: среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного
14:39
Мэр Будапешта: Орбан хотел сделать из Украины врага, но понял, что это не работает
14:23
Не дает потеряться в темноте: полиция отблагодарила парня, который делает фликеры в Ужгороде
14:12
видеоКим призвал украинцев сделать запас воды и зарядить павербанки
14:00
Инициатива "Зерно из Украины": До 60 судов с продовольствием отправят в бедные страны Африки
13:51
фото, видеоБелорусские пограничники и силовики "подбросили" Украине группу нелегальных мигрантов
13:33
ЕС и несколько стран выделят деньги на доставку украинского зерна в беднейшие страны - посол
Все новости...