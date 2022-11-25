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Путин поручил создать базу данных россиян, которые должны стать на воинский учет

Татьяна ЛозовенкоПятница, 25 ноября 2022, 16:30
Путин поручил создать базу данных россиян, которые должны стать на воинский учет
Владимир Путин, фото Reuters

Президент России Владимир Путин поручил создать ресурс с данными россиян, которые состоят или должны стать на воинский учет, несмотря на ранее объявленное завершение "частичной" мобилизации в РФ.

Источник: Медуза со ссылкой указ Путина 

Детали: На портале, как следует из указа, должны быть собраны данные о всех россиянах, которые состоят или должны состоять на воинском учете, кроме офицеров Службы внешней разведки и ФСБ в запасе. Путин поручил ФНС и Минобороны идентифицировать всех таких граждан.  

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До 30 декабря этого года Минобороны, Минцифры и руководства регионов обязали преобразовать все эти сведения в цифровую форму. Управлять базой будет Минобороны.

При этом для создания ресурса российские ведомства и организации должны будут предоставить такие данные россиян, как номера телефонов, адреса почт, состояние здоровья и фактическое место пребывания.

Согласно документу такой ресурс должен быть создан до 1 апреля 2024 года.

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Почему это важно: В рамках "частичной" мобилизации в РФ на войну в Украину призывали людей с тяжелым заболеваниям, многодетных отцов и т.п. – все это объясняли в том числе неактуальными сведениями в базах данных. Президент РФ потребовал организовать базу данных "по-современному".

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину, что мобилизационные мероприятия завершены. При этом указ о завершении мобилизации так и не был подписан. У Путина заявили, что отдельный указ не нужен.

Темы: ПутинмобилизацияРосcиявоинский учет
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