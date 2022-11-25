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РосЗМІ: Партія Путіна "Єдина Росія" відмовилась проводити щорічний з'їзд

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 25 листопада 2022, 17:33
Фото: Getty Images

Партія Кремля "Єдина Росія" вирішила не проводити у 2022 році традиційний партійний з'їзд, оскільки "не готова запропонувати стратегічний порядок денний".

Джерело: видання "РБК" з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента РФ

Деталі: З'їзд партії, відповідно до статуту, має відбуватися раз на рік. За словами електорального юриста Євгена Порошина, відмова від нього може стати приводом для попередження від Мін'юсту.

Прецедент, коли партія влади не проводила щорічний з'їзд, незважаючи на наявність відповідної норми в статуті, уже був у період пандемії, але тоді в Росії діяла заборона на проведення масових заходів.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков казав, що точних термінів оголошення послання президента РФ Федеральним зборам поки немає.

Востаннє Путін виступав із посланням Федеральним зборам 21 квітня 2021 року.

Теми: РосіяПутін
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