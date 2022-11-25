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РосСМИ: Партия Путина "Единая Россия" отказалась проводить ежегодный съезд

Станислав ПогориловПятница, 25 ноября 2022, 16:33
РосСМИ: Партия Путина Единая Россия отказалась проводить ежегодный съезд
Фото: Getty Images

Партия Кремля "Единая Россия" решила не проводить в 2022 году традиционный партийный съезд, поскольку "не готова предложить стратегическую повестку дня".

Источник: издание "РБК" со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ

Детали: Съезд партии, согласно уставу, должен проходить раз в год. По словам электорального юриста Евгения Порошина, отказ от него может стать поводом для предупреждения от Минюста.

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Прецедент, когда партия власти не проводила ежегодный съезд, несмотря на наличие соответствующей нормы в уставе, уже был в период пандемии, но тогда в России действовал запрет на проведение массовых мероприятий.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что точных сроков оглашения послания президента РФ Федеральному собранию пока нет.

Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

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Темы: РосcияПутин
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