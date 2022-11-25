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Дуда: Якщо німці не погодяться передати Patriot в Україну, то цей захист має бути у нас

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 18:31
Patriot, фото GETTY IMAGES

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що якщо Німеччина не погодиться передати системи Patriot  в Україну, то Польща повинна розмістити їх на своїй території.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"З багатьох точок зору було б добре, якби батареї Patriot розташовувалися на певній відстані від польського кордону, бо тоді вони захищали б територію Польщі, наших громадян та частину України, але якщо німці не погодяться на переміщення Patriot до України, то цей захист треба прийняти у нас", - написав Дуда у своєму Twitter.

Берлін запропонував Варшаві систему Patriot для забезпечення безпеки повітряного простору після того, як минулого тижня в Польщі впала ракета, внаслідок чого загинули двоє людей. 

Пізніше міністр оборони Польщі Маріуш Блащак попросив Німеччину натомість направити систем Patriot в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення про таке розгортання має прийматися окремими країнами з урахуванням правил, що стосуються кінцевих користувачів.

Коментар Столтенберга пролунав після того, як міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у четвер заявила, що розміщення німецьких Patriot за межами території НАТО вимагатиме попередніх переговорів з НАТО та союзниками.

ВІДЕО ДНЯ

У п'ятницю Німеччина заявила, що обговорює з союзниками прохання Польщі про відправлення німецьких систем Patriot до України.

Теми: ПольщаНімеччиназброя
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