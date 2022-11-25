Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда: Если немцы не согласятся передать Patriot в Украину, то эта защита должна быть у нас

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 18:31
Patriot, фото GETTY IMAGES

Президент Польши Анджей Дуда считает, что если Германия не согласится передать системы Patriot в Украину, то Польша должна разместить их на своей территории.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot располагались на определенном расстоянии от польской границы, потому что тогда они защищали бы территорию Польши, наших граждан и часть Украины, но если немцы не согласятся на перемещение Patriot в Украину, то эту защиту нужно принять у нас", - написал Дуда в своем Twitter.

Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию направить Patriot в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о таком развертывании должно приниматься отдельными странами с учетом правил, касающихся конечных пользователей.

Комментарий Столтенберга прозвучал после того, как министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в четверг заявила, что размещение немецких Patriot за пределами территории НАТО потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

ВИДЕО ДНЯ

В пятницу Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.

Темы: ПольшаГерманияоружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видеоУкраина освободила еще 12 своих людей: среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного

фото, видеоБелорусские пограничники и силовики "подбросили" Украине группу нелегальных мигрантов

фотоВ Днепре прилет по жилому кварталу, 6 раненых

видеоЗеленский: Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Не выйдет

На восточной границе Эстонии начали работать украинские пограничники

Разведка Британии объяснила, почему РФ использует для ударов ракеты из ядерного арсенала

Все новости...
Польша
Германия обсуждает с союзниками идею Польши по размещению Patriot в Украине
Президент Польши: немецкие Patriot лучше разместить в Украине, но решает Берлин
Генсек НАТО прокомментировал идею Польши, чтобы Германия переместила Patriot в Украину
Последние новости
16:03
Умер глава МИД Беларуси
15:47
Удар РФ по Днепру: число пострадавших возросло до 13
15:47
фотоРоссия продолжает убивать десятками людей на освобожденных территориях Херсонщины
15:26
Литва предоставит пакет помощи энергосектору Украины на 2 млн евро
15:25
Россияне готовятся вывезти из Луганщины 10,5 тысяч украинских детей - ЦНС
15:00
фотоВ Египте нашли мумии с золотыми языками
14:55
Минцифры: 73% мобильной сети работает
14:52
Венгры разделены, но подавляющее большинство поддерживает украинский народ – мэр Будапешта
14:49
фото, видеоУкраина освободила еще 12 своих людей: среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного
14:39
Мэр Будапешта: Орбан хотел сделать из Украины врага, но понял, что это не работает
Все новости...