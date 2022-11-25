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Дуда: Если немцы не согласятся передать Patriot в Украину, то эта защита должна быть у нас

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 17:31
Дуда: Если немцы не согласятся передать Patriot в Украину, то эта защита должна быть у нас
Patriot, фото GETTY IMAGES

Президент Польши Анджей Дуда считает, что если Германия не согласится передать системы Patriot в Украину, то Польша должна разместить их на своей территории.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Со многих точек зрения было бы хорошо, если бы батареи Patriot располагались на определенном расстоянии от польской границы, потому что тогда они защищали бы территорию Польши, наших граждан и часть Украины, но если немцы не согласятся на перемещение Patriot в Украину, то эту защиту нужно принять у нас", - написал Дуда в своем Twitter.

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Берлин предложил Варшаве систему Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства после того, как на прошлой неделе в Польше упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Позже министр обороны Польши Мариуш Блащак попросил Германию направить Patriot в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о таком развертывании должно приниматься отдельными странами с учетом правил, касающихся конечных пользователей.

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Комментарий Столтенберга прозвучал после того, как министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в четверг заявила, что размещение немецких Patriot за пределами территории НАТО потребует предварительных переговоров с НАТО и союзниками.

В пятницу Германия заявила, что обсуждает с союзниками просьбу Польши об отправке немецких систем Patriot в Украину.

Темы: ПольшаГерманияоружие
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