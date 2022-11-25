Генштаб ЗСУ: Росія готує кримчан до повітряних тривог, у Чаплинці розселяє солдатів

У Сімферополі в окупованому Криму загарбники роз’яснюють жителям, як діяти у випадку повітряної тривоги, хімічної та бактеріологічної небезпеки, а в Чаплинці поблизу з півостровом розселяє своїх військовослужбовців.

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ на 18:00 п’ятниці 25 листопада

Дослівно: "У Сімферополі окупаційна влада проводить заходи інформування населення про дії у разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки".

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Деталі: Крім того, в населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур.

Також триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ.

Тим часом противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць.

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Крім того, РФ продовжує зазнавати втрат, зокрема і в центрах підготовки перед відправкою в район ведення бойових дій на території України.

Зокрема, за даними ГШ ЗСУ, 22 листопада в населеному пункті Деревная Брестської області Республіки Білорусь внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення.