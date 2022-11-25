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Генштаб ВСУ: Россия готовит крымчан к воздушным тревогам, в Чаплинке расселяет солдат

Елена РощинаПятница, 25 ноября 2022, 18:52
Российские военные в Симферополе, фото Getty Images

В Симферополе в оккупированном Крыму захватчики разъясняют жителям, как действовать в случае воздушной тревоги, химической и бактериологической опасности, а в Чаплинке вблизи полуострова расселяет своих военнослужащих.

Источник: оперативная информация Генерального штаба ВСУ на 18:00 пятницы 25 ноября

Дословно: "В Симферополе оккупационные власти проводят мероприятия по информированию населения о действиях в случае воздушной тревоги, а также химической и бактериологической опасности".

Детали: Кроме того, в населенном пункте Чаплинка Херсонской области захватчики ищут родственников военнослужащих-участников АТО/ООС и работников силовых структур. 

Также продолжается поиск оставленных жилых домов для расквартирования личного состава подразделений российских оккупационных войск.

Между тем противник продолжает давление на работников Запорожской АЭС. По имеющейся информации, отдельных работников, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями, не допускают к рабочим местам.

Кроме того, РФ продолжает нести потери, в том числе и в центрах подготовки перед отправкой в район ведения боевых действий на территории Украины. 

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В частности, по данным ГШ ВСУ, 22 ноября в населенном пункте Деревная Брестской области Республики Беларусь в результате нарушения мер безопасности в ночное время один оккупант погиб и один получил ранения.

Темы: КрымСимферопольЗАЭСГенштаб
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