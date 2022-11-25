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ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 18:14
ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів
ілюстративне фото Getty Images

Євросоюз передає Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

Про це повідомила президента Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія активізує свої зусилля та працює з партнерами для надання надзвичайної підтримки Україні, необхідної для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання.

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Через Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісія наразі готує якнайшвидшу доставку в Україну наступних великих пожертв держав-членів та безпосередньо з резерву комісії: 200 трансформаторів середнього розміру та великий автотрансформатор із Литви, автотрансформатор середнього розміру з Латвії, 40 важких генераторів із резерву rescEU, розташованих у Румунії.

Трансформатори, які підвищують або знижують напругу в мережі,  є вкрай необхідними, адже б’ючи ракетами по електропідстанціях Росія нищить саме їх.

Кожен із наданих генераторів може забезпечити безперебійним живленням лікарню малого та середнього розміру.

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Європейська комісія додатково працює над створенням нового енергетичного хаба у Польщі, який дозволить приймати пожертвування від третіх осіб та допомагати у їхній скоординованій доставці в Україну, зокрема, з партнерами з "Групи семи".

"Ми також звернулися до відповідних компаній у різних країнах із проханням надати життєво важливе високовольтне обладнання, включаючи додаткові автотрансформатори, та координуємо свої дії з партнерами для їх швидкої доставки до України", - додала фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський опублікував короткі підсумки телефонної розмови у своєму Twitter.

Як повідомлялося, Європарламент спільно з Європейською асоціацією міст запустив спеціальну ініціативу збору генераторів для України.

Крім того, протягом 25 листопада допомогу в енергосфері анонсували латвійська Рига, чеська Прага, Франція, Агентство США з міжнародного розвитку.

Теми: ЄСелектроенергія
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