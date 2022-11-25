ЕС передает Украине 200 трансформаторов и 40 крупных генераторов

Евросоюз передает Украине 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда",

Фон дер Ляен отметила, что Еврокомиссия активизирует свои усилия и работает с партнерами для оказания чрезвычайной поддержки Украине, необходимой для восстановления и поддержки электро- и теплоснабжения.

Через Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации Еврокомиссия готовит скорейшую доставку в Украину следующих крупных пожертвований государств-членов и непосредственно из резерва комиссии: 200 трансформаторов среднего размера и крупный автотрансформатор из Литвы, автотрансформатор среднего размера из Латвии, 40 тяжелых генераторов из резервов, расположенных в Румынии.

Трансформаторы, которые повышают или снижают напряжение в сети, крайне необходимы, ведь ударяя ракетами по электроподстанциям Россия уничтожает именно их.

Каждый из предоставленных генераторов может обеспечить бесперебойным питанием больницу малого и среднего размера.

Европейская комиссия дополнительно работает над созданием нового энергетического хаба в Польше, который позволит принимать пожертвования от третьих лиц и помогать в их скоординированной доставке в Украину, в частности с партнерами из "Группы семи".

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"Мы также обратились в соответствующие компании в разных странах с просьбой предоставить жизненно важное высоковольтное оборудование, включая дополнительные автотрансформаторы, и координируем свои действия с партнерами для их быстрой доставки в Украину", - добавила фон дер Ляен.

Владимир Зеленский опубликовал краткие итоги телефонного разговора на своем Twitter.

Обговорив з @vonderleyen ініціативу #GrainFromUkraine. Подякував за масштабну фінансову допомогу 🇪🇺 й за розпочату роботу над 9-м пакетом санкцій. Наголосив, що прайс-кеп на російську нафту має бути дієвим. Також обговорили співпрацю щодо забезпечення енергостабільності 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2022

Европарламент совместно с Европейской ассоциацией городов запустил специальную инициативу сбора генераторов для Украины.

Кроме того, в течение 25 ноября помощь в энергосфере анонсировали латвийская Рига, чешская Прага, Франция, Агентство США по международному развитию.