Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Норвегія передає Україні новий пакет військової допомоги: зимовий одяг, САУ і запчастини

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 19:18

Норвегія передає Україні новий пакет військової допомоги, в тому числі зимовий одяг, самохідну артилерійську установку М109 та запчастини.

Про це повідомляє телеканал TV2, пише "Європейська правда".

"Українці, безумовно, запитували про зимовий одяг. Є низка країн, в тому числі наші північні друзі, які зараз об'єднують зусилля, щоб передати одяг. У цьому зараз є велика потреба", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Реклама:

Вантаж містить близько 55 000 перев'язувальних матеріалів та індивідуальних аптечок. Крім того, відправлено 30 000 польових пайків та 55 000 одиниць зимового одягу.

"Загалом ми передаємо зимового одягу на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося доставити його якомога швидше. Холодна пора року наближається дуже швидко", - сказав Грам.

До складу пакету також входить самохідна гаубиця М109. Наразі Норвегія передала 22 таких машини для використання у війні проти Росії. Також у пакеті допомоги 20 000 запасних частин для М109.

ВІДЕО ДНЯ

Уряд Норвегії запропонував виділити 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку України в цьому році. Раніше вже було відправлено обладнання, зокрема, каски, протиосколкові жилети, боєприпаси та протитанкову зброю М72.

Вантаж забирає один найбільших у світі транспортних літаків український Ан-124.

Нагадаємо, Норвегія надасть близько 150 мільйонів норвезьких крон ($13,7 млн) на підтримку тренувальної місії ЄС з підготовки українських військовослужбовців.

Теми: Норвегія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Норвегія
Прем′єр Норвегії розкрив подробиці передачі Україні F-16
Три країни погодилися надати Україні F-16 – Зеленський підтвердив
Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T
Останні новини
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
Усі новини...
Реклама: