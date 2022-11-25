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Норвегія передає Україні новий пакет військової допомоги: зимовий одяг, САУ і запчастини

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 20:18

Норвегія передає Україні новий пакет військової допомоги, в тому числі зимовий одяг, самохідну артилерійську установку М109 та запчастини.

Про це повідомляє телеканал TV2, пише "Європейська правда".

"Українці, безумовно, запитували про зимовий одяг. Є низка країн, в тому числі наші північні друзі, які зараз об'єднують зусилля, щоб передати одяг. У цьому зараз є велика потреба", - сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Вантаж містить близько 55 000 перев'язувальних матеріалів та індивідуальних аптечок. Крім того, відправлено 30 000 польових пайків та 55 000 одиниць зимового одягу.

"Загалом ми передаємо зимового одягу на 250 мільйонів норвезьких крон. Ми намагаємося доставити його якомога швидше. Холодна пора року наближається дуже швидко", - сказав Грам.

До складу пакету також входить самохідна гаубиця М109. Наразі Норвегія передала 22 таких машини для використання у війні проти Росії. Також у пакеті допомоги 20 000 запасних частин для М109.

Уряд Норвегії запропонував виділити 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку України в цьому році. Раніше вже було відправлено обладнання, зокрема, каски, протиосколкові жилети, боєприпаси та протитанкову зброю М72.

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Нагадаємо, Норвегія надасть близько 150 мільйонів норвезьких крон ($13,7 млн) на підтримку тренувальної місії ЄС з підготовки українських військовослужбовців.

Теми: Норвегія
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