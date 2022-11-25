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Норвегия передает Украине новый пакет военной помощи: зимняя одежда, САУ и запчасти

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 19:18

Норвегия передает Украине новый пакет военной помощи, в том числе зимнюю одежду, самоходную артиллерийскую установку М109 и запчасти к артиллерии.

Об этом сообщает телеканал TV2, пишет "Европейская правда".

"Украинцы, безусловно, спрашивали о зимней одежде. Есть ряд стран, в том числе наши северные друзья, которые сейчас объединяют усилия, чтобы передать одежду. В этом сейчас есть большая потребность", - сказал министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

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Груз содержит около 55 000 перевязочных материалов и индивидуальных аптечек. Кроме того, отправлено 30 000 полевых пайков и 55 000 единиц зимней одежды.

"В целом мы передаем зимней одежды на 250 миллионов норвежских крон. Мы стараемся доставить ее как можно быстрее. Холодное время года приближается очень быстро", - сказал Грам.

В состав пакета также входит самоходная гаубица М109. Сейчас Норвегия передала 22 таких машины для использования в войне против России. Также в пакете помощи 20 000 запасных частей для М109.

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Правительство Норвегии предложило выделить 3 миллиарда норвежских крон на военную поддержку Украины в этом году. Ранее уже было отправлено оборудование, в частности, каски, противоосколочные жилеты, боеприпасы и противотанковое оружие М72.

Груз забирает один из крупнейших в мире транспортных самолетов украинский Ан-124.

Напомним, Норвегия предоставит около 150 миллионов норвежских крон ($13,7 млн) на поддержку тренировочной миссии ЕС по подготовке украинских военнослужащих.

Темы: Норвегия
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