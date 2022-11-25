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Навіть гіпотетичні спроби окупантів захопити Київ приречені – КМВА

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 20:31
Укріплення Києва, фото Командування Сухопутних військ ЗС України

Київська міська військова адміністрація оприлюднила фото облаштування в Києві фортифікаційних укріплень і запевнила, що навіть гіпотетичні спроби росіян захопити столицю приречені.

Джерело: КМВА

 
Усі фото: Командування Сухопутних військ ЗС України

Деталі: В адміністрації підкреслили, що, за даними командування Сухопутних військ ЗСУ, на теперішній момент не фіксуються достатні військові угруповання ворога для нападу з північного напрямку.

Водночас військові разом із цивільними інженерами та будівельниками проводять роботи з нарощування оборонних спроможностей міста, обладнуються потужні фортифікаційні укріплення.

На взводних та ротних опорних пунктах сили оборони облаштовують місця для укриття та проживання особового складу. Також встановлюються довготривалі вогневі споруди для ведення оборонного бою.

 

Дослівно: "Робота триває. Будь-які, навіть гіпотетичні спроби противника захопити столицю – приречені!".

Теми: Київвійна
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