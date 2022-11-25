Даже гипотетические попытки оккупантов захватить Киев обречены – КГВА

Киевская городская военная администрация обнародовала фото обустройства в Киеве фортификационных укреплений и заверила, что даже гипотетические попытки россиян захватить столицу обречены.

Источник: КГВА

Фото: Командование Сухопутных войск ВС Украины

Детали: В администрации подчеркнули, что, по данным командования Сухопутных войск ВСУ,

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на данный момент не фиксируются достаточные военные группировки врага для нападения с северного направления.

В то же время, военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонительных возможностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления.

На взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места для укрытия и проживания личного состава. Также устанавливаются долговременные огневые сооружения для ведения оборонительного боя.

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Дословно: "Работа продолжается. Любые, даже гипотетические попытки противника захватить столицу – обречены!".