Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президентка Угорщини відвідає Україну - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 20:45
Каталін Новак, фото Anadolu Agency via Getty Images

Президентка Угорщини Каталін Новак здійснить візит до Києва та стане найбільш високопоставленою представницею сусідньої держави, що відвідає Україну від початку російського вторгнення. 

Про візит повідомило угорське видання Index, пише "Європейська правда".

За даними видання, Новак здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського. 

Передбачається, що Новак спочатку вирушить до Польщі літаком, а звідти в Україну поїздом.

Канцелярія президента Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію. Між тим, джерела "Європейської правди" зазначають про можливе долучення Угорщини до зернової ініціативи, яку представлять в Києві у суботу.

Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви погрожують світові ядерною зброєю.

У вересні вона заявила Генеральній Асамблеї ООН, що Угорщина засуджує російську агресію та надає економічну та гуманітарну допомогу біженцям з України відповідно до позиції угорського уряду. Вона також закликала країни-члени ООН зробити мир пріоритетом.

ВІДЕО ДНЯ

Весною Новак вимагала розслідувати воєнні злочини Росії.

Теми: Угорщина
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Президентка Угорщини в Києві: Відповідальність Путіна за цю війну очевидна

Кремль створює штучний голод, як у 1933 році – Шмигаль

Киянам обіцяють, що перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин

Раптово помер очільник МЗС Білорусі

Удар РФ по Дніпру: кількість потерпілих зросла до 13

фото, відеоУкраїна звільнила ще 12 людей: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного

Усі новини...
Угорщина
Орбан пообіцяв затвердити вступ Фінляндії і Швеції у НАТО в наступному році
Європарламент наполягає, щоб ЄС заморозив фінансування для Угорщини
Словацький прем'єр потролив Орбана: нагадав, що кордони в Європі змінилися
Останні новини
18:53
Через зсув на острові в Італії близько десятка людей зникли безвісти
18:34
Армія РФ перегруповується для посилення на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ
18:11
Обмеження ціни на нафту РФ варто встановити на рівні $30-40 – Зеленський
18:08
Президентка Угорщини в Києві: Відповідальність Путіна за цю війну очевидна
17:43
Кремль створює штучний голод, як у 1933 році – Шмигаль
17:19
Кілька країн оголосили про виділення мільйонів євро для ініціативи "Зерно з України"
17:08
Литва відправила в Україну 6 вантажівок з енергетичним обладнанням
16:39
Зеленський і прем'єр Бельгії підписали декларацію про підтримку вступу України до НАТО
16:33
Киянам обіцяють, що перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин
16:19
Бельгія передасть Україні мобільні лабораторії та підводні безпілотники
Усі новини...