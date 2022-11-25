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Президентка Угорщини відвідає Україну - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 19:45
Президентка Угорщини відвідає Україну - ЗМІ
Каталін Новак, фото Anadolu Agency via Getty Images

Президентка Угорщини Каталін Новак здійснить візит до Києва та стане найбільш високопоставленою представницею сусідньої держави, що відвідає Україну від початку російського вторгнення. 

Про візит повідомило угорське видання Index, пише "Європейська правда".

За даними видання, Новак здійснить візит до України на запрошення президента України Володимира Зеленського. 

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Передбачається, що Новак спочатку вирушить до Польщі літаком, а звідти в Україну поїздом.

Канцелярія президента Угорщини заявила, що не спростовує та не підтверджує цю інформацію. Між тим, джерела "Європейської правди" зазначають про можливе долучення Угорщини до зернової ініціативи, яку представлять в Києві у суботу.

Раніше Каталін Новак приєдналася до заяви із засудженням масованої ракетної атаки проти України 10 жовтня, в якій одинадцять президентів засудили напад. У заяві було сказано про неприйнятність того, що представники Москви погрожують світові ядерною зброєю.

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У вересні вона заявила Генеральній Асамблеї ООН, що Угорщина засуджує російську агресію та надає економічну та гуманітарну допомогу біженцям з України відповідно до позиції угорського уряду. Вона також закликала країни-члени ООН зробити мир пріоритетом.

Весною Новак вимагала розслідувати воєнні злочини Росії.

Теми: Угорщина
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