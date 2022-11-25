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Президент Венгрии посетит Украину - СМИ

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 19:45
Президент Венгрии посетит Украину - СМИ
Каталин Новак, фото Anadolu Agency via Getty Images

Президент Венгрии Каталин Новак совершит визит в Киев и станет наиболее высокопоставленной представительницей соседнего государства, посетившего Украину с начала российского вторжения.

О визите сообщило венгерское издание Index, пишет "Европейская правда".

По данным издания, Новак совершит визит в Украину по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

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Предполагается, что Новак сначала отправится в Польшу самолетом, а оттуда в Украину на поезде.

Канцелярия президента Венгрии заявила, что не опровергает и не подтверждает эту информацию. Между тем источники "Европейской правды" отмечают о возможном присоединении Венгрии к зерновой инициативе, которую представят в Киеве в субботу.

Ранее Каталин Новак присоединилась к заявлению с осуждением массированной ракетной атаки против Украины 10 октября, в котором одиннадцать президентов осудили нападение. В заявлении было сказано о неприемлемости того, что представители Москвы угрожают миру ядерным оружием.

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В сентябре она заявила Генеральной Ассамблее ООН, что Венгрия осуждает российскую агрессию и оказывает экономическую и гуманитарную помощь беженцам из Украины в соответствии с позицией венгерского правительства. Она также призвала страны-члены ООН сделать мир приоритетом.

Весной Новак потребовала расследовать военные преступления России.

Темы: Венгрия
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