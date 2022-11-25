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Запити на притулок в ЄС досягли найвищого місячного рівня з 2016 року

"Європейська правда"П'ятниця, 25 листопада 2022, 20:25
Запити на притулок в ЄС досягли найвищого місячного рівня з 2016 року
Getty Images

Понад 77 500 осіб вперше звернулися з проханням про надання міжнародного захисту в ЄС в серпні і це найвищий показник з 2016 року.

Про це свідчать дані Євростату, пише "Європейська правда".

Серпневий показник на 17 відсотків більше в порівнянні з липнем 2022 року і на 54 відсотки більше в порівнянні з серпнем 2021 року.

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Серед заявників найбільшу групу становили сирійці (11 860 осіб, які подали заяву вперше), за ними йшли афганці (10 675), індійці (4170), турки (4105) і венесуельці (3565).

Хоча на початку цього року після вторгнення Росії спостерігалося значне збільшення кількості українських заявників, які вперше звернулися за притулком (з 2370 у лютому до 12 890 у березні), з того часу їхня кількість зменшилася - з 1510 у квітні до 915 у серпні. Це пов'язано з тим, що переважна більшість осіб, які тікають з України, користуються тимчасовим захистом і не звертаються з проханням про надання притулку.

 Німеччина була країною-членом ЄС, яка повідомила про найбільшу загальну кількість осіб, які вперше звернулися з проханням про надання притулку в блоці. У серпні 16 950 осіб попросили притулку в Німеччині, що становить 22 відсотки від загальної кількості заявок у блоці.

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За Німеччиною слідували Австрія (14 030, 18%), Франція (11 900, 15%), Іспанія (8 650, 11%) та Італія (5 985, 8%). На ці п'ять країн припадає 74 відсотки від загальної кількості заявок.

У співвідношенні до чисельності населення країни, найвищий показник зареєстрованих вперше заявників у серпні був зафіксований в Австрії (1 563 заявники на мільйон населення), за нею йдуть Кіпр (1 482) і Хорватія (351). Найнижчий показник в Угорщині.

Теми: ЄС
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