Запросы на убежище в ЕС достигли самого высокого месячного уровня с 2016 года

Более 77 500 человек впервые обратились с просьбой о предоставлении международной защиты в ЕС в августе и это самый высокий показатель с 2016 года.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, пишет "Европейская правда".

Августовский показатель на 17 процентов больше по сравнению с июлем 2022 года и на 54 процента больше по сравнению с августом 2021 года.

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Среди заявителей наибольшую группу составляли сирийцы (11 860 человек, подавших заявление впервые), за ними шли афганцы (10 675), индийцы (4170), турки (4105) и венесуэльцы (3565).

Хотя в начале этого года после вторжения России наблюдалось значительное увеличение количества украинских заявителей, впервые обратившихся за убежищем (с 2370 в феврале до 12 890 в марте), с тех пор их количество уменьшилось - с 1510 в апреле до 915 в августе. Это связано с тем, что подавляющее большинство лиц, которые едут из Украины, пользуются временной защитой и не обращаются с просьбой о предоставлении убежища.

Германия была страной-членом ЕС, которая сообщила о наибольшем общем количестве лиц, впервые обратившихся с просьбой о предоставлении убежища в блоке. В августе 16 950 человек попросили убежища в Германии, что составляет 22 процента от общего количества заявок в блоке.

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За Германией следовали Австрия (14 030, 18%), Франция (11 900, 15%), Испания (8 650, 11%) и Италия (5 985, 8%). На эти пять стран приходится 74 процента от общего количества заявок.

В соотношении к численности населения страны, самый высокий показатель зарегистрированных впервые заявителей в августе был зафиксирован в Австрии (1 563 заявителя на миллион населения), за ней следуют Кипр (1 482) и Хорватия (351). Самый низкий показатель в Венгрии.