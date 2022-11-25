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В окупованій Михайлівці підірвали склад боєприпасів, росіяни озвіріли – мер Мелітополя

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 20:36
В окупованій Михайлівці підірвали склад боєприпасів, росіяни озвіріли – мер Мелітополя
Михайлівка Запорізької області, Google maps

У п’ятницю вранці було підірвано ворожий склад боєприпасів у селищі Михайлівка Запорізької області, після чого окупанти почали масово брати в полон мешканців.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Сьогодні вранці було підірвано ворожий склад боєприпасів у селищі Михайлівка Запорізької області. Вороже озброєння детонувало протягом декількох годин.

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Як результат, озвірілі окупанти влаштували облави: обшукували кожний будинок, забирали в полон "підозрілих" жителів".

Деталі: Федоров розповів, що в полон забрали не лише тих, у кого була українська символіка, а навіть мешканців, у яких знаходили зелене вбрання, бо окупанти трактували його як військовий стиль.

Теми: Запорізька областьокупація
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