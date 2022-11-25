В оккупированной Михайловке взорвали склад боеприпасов, россияне озверели – мэр Мелитополя

В пятницу утром был взорван вражеский склад боеприпасов в поселке Михайловка Запорожской области, после чего оккупанты начали массово брать в плен жителей.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Сегодня утром был взорван вражеский склад боеприпасов в поселке Михайловка Запорожской области. Вражеское вооружение детонировало в течение нескольких часов.

Как результат, озверевшие оккупанты устроили облавы: обыскивали каждый дом, забирали в плен "подозрительных" жителей".

Детали: Федоров рассказал, что в плен забрали не только тех, у кого была украинская символика, а даже жителей, у которых находили зеленую одежду, потому что оккупанты трактовали ее как военный стиль.