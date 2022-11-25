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В оккупированной Михайловке взорвали склад боеприпасов, россияне озверели – мэр Мелитополя

Катерина ТищенкоПятница, 25 ноября 2022, 20:36
В оккупированной Михайловке взорвали склад боеприпасов, россияне озверели – мэр Мелитополя
Михайловка Запорожской области, Google maps

В пятницу утром был взорван вражеский склад боеприпасов в поселке Михайловка Запорожской области, после чего оккупанты начали массово брать в плен жителей.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Дословно: "Сегодня утром был взорван вражеский склад боеприпасов в поселке Михайловка Запорожской области. Вражеское вооружение детонировало в течение нескольких часов.

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Как результат, озверевшие оккупанты устроили облавы: обыскивали каждый дом, забирали в плен "подозрительных" жителей".

Детали: Федоров рассказал, что в плен забрали не только тех, у кого была украинская символика, а даже жителей, у которых находили зеленую одежду, потому что оккупанты трактовали ее как военный стиль.

Темы: Запорожская областьоккупация
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