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У прикордонних районах Сумщини за день було 74 "прильоти"

П'ятниця, 25 листопада 2022, 21:47

25 листопада росіяни обстріляли прикордонні райони Сумської області, зокрема Зноб-Новгородську та Шалигинську громади. 

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Протягом дня росіяни обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади. Загалом було 74 "прильоти" на прикордонні. 

Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із АГС. Було 70 "прильотів" на околицях одного із сіл. 

По Шалигинській громаді армійці РФ відкривали вогонь із РСЗВ (4 "прильоти"). 

В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.

Теми: Сумська областьвійна
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