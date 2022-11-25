У прикордонних районах Сумщини за день було 74 "прильоти"
П'ятниця, 25 листопада 2022, 20:47
25 листопада росіяни обстріляли прикордонні райони Сумської області, зокрема Зноб-Новгородську та Шалигинську громади.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Деталі: Протягом дня росіяни обстріляли Зноб-Новгородську та Шалигинську громади. Загалом було 74 "прильоти" на прикордонні.
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Зноб-Новгородську громаду ворог обстріляв із АГС. Було 70 "прильотів" на околицях одного із сіл.
По Шалигинській громаді армійці РФ відкривали вогонь із РСЗВ (4 "прильоти").
В обох випадках обійшлося без жертв і руйнувань.
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