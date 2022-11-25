В приграничных районах Сумщины за день было 74 "прилета"

25 ноября россияне обстреляли приграничные районы Сумской области, в частности Зноб-Новгородскую и Шалыгинскую общины.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: В течение дня россияне обстреляли Зноб-Новгородскую и Шалыгинскую общины. Всего было 74 "прилета" на границе.

Зноб-Новгородскую общину враг обстрелял из АГС. Было 70 "прилетов" в окрестностях одного из сел.

По Шалыгинской общине армейцы РФ открывали огонь из РСЗО (4 "прилета").

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.