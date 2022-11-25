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В приграничных районах Сумщины за день было 74 "прилета"

Пятница, 25 ноября 2022, 20:47

25 ноября россияне обстреляли приграничные районы Сумской области, в частности Зноб-Новгородскую и Шалыгинскую общины. 

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: В течение дня россияне обстреляли Зноб-Новгородскую и Шалыгинскую общины. Всего было 74 "прилета" на границе. 

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Зноб-Новгородскую общину враг обстрелял из АГС. Было 70 "прилетов" в окрестностях одного из сел. 

По Шалыгинской общине армейцы РФ открывали огонь из РСЗО (4 "прилета"). 

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

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Темы: Сумская областьвойна
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