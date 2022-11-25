Чехія зможе прийняти взимку не більше "десятків тисяч" українських біженців

Під час можливої ​​зимової міграційної хвилі з України, до якої зараз готується чеський уряд, Чехія зможе прийняти лише десятки тисяч українських біженців.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, пише "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

За його словами, це пов'язано із відсутністю місць для розміщення людей, а також обмеженими можливостями соціальної системи та системи охорони здоров'я.

Реклама:

Він додав, що кількість українців у Чехії становить від 3,4 до 3,7% населення, тобто від 355 до 390 тисяч осіб, а кількість виданих віз тимчасового захисту сягає 460 тисяч.

Таким чином Чехія прийняла найбільшу кількість біженців на душу населення в Європейському Союзі.

Наразі уряд Чехії готує сценарій кризового типу розміщення, оскільки, за словами Ракушана, іншого типу житла не буде. У зв'язку з цим він зазначив, що потрібна допомога всього Європейського Союзу та країн-членів, які не так перевантажені, як Чехія.

ВІДЕО ДНЯ

За словами міністра, поточний наплив біженців невеликий, і жоден регіон не зазнає надлишкового тиску.

"Наразі ми не стикаємося з великою хвилею біженців. Якась кількість людей прибуває, але треба зазначити, що багато хто вже покинув територію Чехії. Вони повернулися до України та чекають, що буде взимку", - сказав Ракушан.

Як повідомлялося, для українців, які рятуються від війни в ЄС, створили платформу пошуку роботи.