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Чехия сможет принять зимой не больше "десятков тысяч" украинских беженцев

"Европейская правда"Пятница, 25 ноября 2022, 21:20

Во время возможной зимней миграционной волны из Украины, к которой сейчас готовится чешское правительство, Чехия сможет принять только десятки тысяч украинских беженцев.

Об этом сказал министр внутренних дел Вит Ракушан, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

По его словам, это связано с отсутствием мест размещения людей, а также ограниченными возможностями социальной системы и системы здравоохранения.

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Он добавил, что количество украинцев в Чехии составляет от 3,4 до 3,7% населения, то есть от 355 до 390 тысяч человек, а количество выданных виз временной защиты составляет 460 тысяч.

Таким образом, Чехия приняла наибольшее количество беженцев на душу населения в Европейском Союзе.

Сейчас правительство Чехии готовит сценарий кризисного типа размещения, поскольку, по словам Ракушана, другого типа жилья не будет. В этой связи он отметил, что нужна помощь всего Европейского Союза и стран-членов, которые не так перегружены, как Чехия.

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По словам министра, текущий наплыв беженцев невелик, и ни один регион не испытывает избыточного давления.

"Пока мы не сталкиваемся с большой волной беженцев. Какое-то количество людей прибывает, но надо отметить, что многие уже покинули территорию Чехии. Они вернулись в Украину и ждут, что будет зимой", - сказал Ракушан.

Как сообщалось, для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, создали платформу поиска работы.

Темы: Чехиябеженцы
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