Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"У темряви немає шансів": Зеленський показав зворушливий ролик

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 22:36
скріншот відео

На сторінках президента Володимира Зеленського у соцмережах оприлюднено відеоролик про боротьбу з наслідками ударів росіян по українській енергетиці.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: На відео показані наслідки російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а також темні вулиці Києва.

Дослівно: "Ви бачите темряву? Але це не темрява. Темрява сюди не дійшла. Її сюди не пустили. Бо тут живе світло. Його боронять ті, хто знає, що в темряви немає шансів".

Більше деталей: Ролик присвячено пам’яті всіх, "хто віддав життя, боронячи світло".

Теми: Зеленськийелектроенергіяенергетикавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Президентка Угорщини в Києві: Відповідальність Путіна за цю війну очевидна

Кремль створює штучний голод, як у 1933 році – Шмигаль

Киянам обіцяють, що перерви в електропостачанні будуть не більше 5 годин

Раптово помер очільник МЗС Білорусі

Удар РФ по Дніпру: кількість потерпілих зросла до 13

фото, відеоУкраїна звільнила ще 12 людей: серед них захисники Маріуполя, ЧАЕС та Зміїного

Усі новини...
Зеленський
Вдвічі менше відключень: 6 мільйонів абонентів в Україні залишаються без електрики
Зеленський – Кличкові: Профанацію з "Пунктами незламності" і брехню ніхто не пробачить
Зеленський побував у Вишгороді, де в будинок влучила ракета
Останні новини
20:05
Казахстан: Токаєв склав присягу і призначив вибори в парламент, в Астані затримали мітингарів 
19:46
Зеленський пропонує створити міжнародну інституцію зі штаб-квартирою в Києві чи Одесі
19:19
У Пологах знайшли місце, де окупанти тримають полонених українців
19:08
У Криму окупанти розгорнули полігон на території ландшафтного парку – Генштаб ЗСУ
18:53
Через зсув на острові в Італії близько десятка людей зникли безвісти
18:34
Армія РФ перегруповується для посилення на трьох напрямках – Генштаб ЗСУ
18:11
Обмеження ціни на нафту РФ варто встановити на рівні $30-40 – Зеленський
18:08
Президентка Угорщини в Києві: Відповідальність Путіна за цю війну очевидна
17:43
Кремль створює штучний голод, як у 1933 році – Шмигаль
17:19
Кілька країн оголосили про виділення мільйонів євро для ініціативи "Зерно з України"
Усі новини...