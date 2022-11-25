"У темряви немає шансів": Зеленський показав зворушливий ролик

На сторінках президента Володимира Зеленського у соцмережах оприлюднено відеоролик про боротьбу з наслідками ударів росіян по українській енергетиці.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: На відео показані наслідки російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а також темні вулиці Києва.

Дослівно: "Ви бачите темряву? Але це не темрява. Темрява сюди не дійшла. Її сюди не пустили. Бо тут живе світло. Його боронять ті, хто знає, що в темряви немає шансів".

Більше деталей: Ролик присвячено пам’яті всіх, "хто віддав життя, боронячи світло".