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"У темряви немає шансів": Зеленський показав зворушливий ролик

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 21:36
У темряви немає шансів: Зеленський показав зворушливий ролик
скріншот відео

На сторінках президента Володимира Зеленського у соцмережах оприлюднено відеоролик про боротьбу з наслідками ударів росіян по українській енергетиці.

Джерело: Зеленський у Facebook

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Деталі: На відео показані наслідки російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі, а також темні вулиці Києва.

Дослівно: "Ви бачите темряву? Але це не темрява. Темрява сюди не дійшла. Її сюди не пустили. Бо тут живе світло. Його боронять ті, хто знає, що в темряви немає шансів".

Більше деталей: Ролик присвячено пам’яті всіх, "хто віддав життя, боронячи світло".

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Теми: Зеленськийелектроенергіяенергетикавійна
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