"У темноты нет шансов": Зеленский показал трогательный ролик

На страницах президента Владимира Зеленского в соцсетях обнародован видеоролик о борьбе с последствиями ударов россиян по украинской энергетике.

Источник: Зеленский в Facebook

Реклама:

Детали: На видео показаны последствия российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, а также темные улицы Киева.

Дословно: "Вы видите темноту? Но это не темнота. Темнота сюда не дошла. Ее сюда не пустили. Потому что здесь живет свет. Его защищают те, кто знает, что у тьмы нет шансов".

Больше деталей: Ролик посвящен памяти всех, "кто отдал жизнь, защищая свет".