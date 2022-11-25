"У темноты нет шансов": Зеленский показал трогательный ролик
Пятница, 25 ноября 2022, 22:36
На страницах президента Владимира Зеленского в соцсетях обнародован видеоролик о борьбе с последствиями ударов россиян по украинской энергетике.
Источник: Зеленский в Facebook
Детали: На видео показаны последствия российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, а также темные улицы Киева.
Дословно: "Вы видите темноту? Но это не темнота. Темнота сюда не дошла. Ее сюда не пустили. Потому что здесь живет свет. Его защищают те, кто знает, что у тьмы нет шансов".
Больше деталей: Ролик посвящен памяти всех, "кто отдал жизнь, защищая свет".