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"У темноты нет шансов": Зеленский показал трогательный ролик

Катерина ТищенкоПятница, 25 ноября 2022, 22:36
скриншот видео

На страницах президента Владимира Зеленского в соцсетях обнародован видеоролик о борьбе с последствиями ударов россиян по украинской энергетике.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: На видео показаны последствия российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, а также темные улицы Киева.

Дословно: "Вы видите темноту? Но это не темнота. Темнота сюда не дошла. Ее сюда не пустили. Потому что здесь живет свет. Его защищают те, кто знает, что у тьмы нет шансов".

Больше деталей: Ролик посвящен памяти всех, "кто отдал жизнь, защищая свет".

Темы: Зеленскийэлектроэнергияэнергетикавойна
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