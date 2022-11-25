Внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждав літній чоловік
П'ятниця, 25 листопада 2022, 21:35
25 листопада російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, внаслідок якого отримав поранення літній чоловік, пошкоджено житлові будинки та медустанову.
Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, міськрада міста
Деталі: У п'ятницю вдень росіяни завдали чергового ракетного удару по Краматорську, зруйнували будівлю медичної інфраструктури, пошкодили 3 багатоповерхівки.
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Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу міста поранення отримав 71-річний чоловік.