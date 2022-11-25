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Внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждав літній чоловік

Олена РощінаП'ятниця, 25 листопада 2022, 21:35
Внаслідок ракетного удару по Краматорську постраждав літній чоловік
Краматорськ після ракетного удару, фото міськради

25 листопада російські війська завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області, внаслідок якого отримав поранення літній чоловік, пошкоджено житлові будинки та медустанову.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, міськрада міста

Деталі: У п'ятницю вдень росіяни завдали чергового ракетного удару по Краматорську, зруйнували будівлю медичної інфраструктури, пошкодили 3 багатоповерхівки.

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Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу міста поранення отримав 71-річний чоловік.

Теми: КраматорськДонецька областьвійна
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