В результате ракетного удара по Краматорску пострадал пожилой мужчина
Пятница, 25 ноября 2022, 22:35
25 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого получил ранения пожилой мужчина, повреждены жилые дома и медучреждение.
Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, горсовет города
Детали: В пятницу днем россияне нанесли очередной ракетный удар по Краматорску, разрушили здание медицинской инфраструктуры, повредили 3 многоэтажки.
Позже стало известно, что в результате ракетного обстрела города ранен 71-летний мужчина.
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