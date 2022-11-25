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В результате ракетного удара по Краматорску пострадал пожилой мужчина

Елена РощинаПятница, 25 ноября 2022, 22:35
Краматорск после ракетного удара, фото горсовета

25 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску Донецкой области, в результате которого получил ранения пожилой мужчина, повреждены жилые дома и медучреждение.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, горсовет города

Детали: В пятницу днем россияне нанесли очередной ракетный удар по Краматорску, разрушили здание медицинской инфраструктуры, повредили 3 многоэтажки.

Позже стало известно, что в результате ракетного обстрела города ранен 71-летний мужчина.

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Темы: КраматорскДонецкая областьвойна
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