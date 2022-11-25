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Почалася безкоштовна евакуація потягом із Херсона – Мінреінтеграції

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 22:07
Почалася безкоштовна евакуація потягом із Херсона – Мінреінтеграції
Перші евакуйовані з Херсона, фото Мінреінтеграції

Перші 100 херсонців вирушили потягом до Хмельницького в рамках безкоштовної евакуації.

Джерело: Мінреінтеграції

Дослівно: "​​Почалась безкоштовна евакуація з Херсона.

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Сьогодні з Херсона відправився потяг на Хмельницький з першими 100 херсонцями, які скористувались безкоштовною евакуацією, забезпеченою урядом. Серед них 26 дітей, 7 лежачих хворих та 6 маломобільних людей".

Деталі: Зазначається, що прибуттю до Хмельницького всі евакуйовані отримають допомогу в оформленні довідки ВПО та державну грошову підтримку в розмірі 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дітей й осіб із інвалідністю. Всі вони будуть безкоштовно поселені та отримають гуманітарну допомогу.

У міністерстві нагадали, що наразі з Херсонщини можна евакуюватися автобусами до Одеси, Миколаєва та Кривого Рогу. Там людей розміщатимуть у спеціально обладнаних шелтерах, а потім евакуаційними вагонами доправлятимуть у більш безпечні регіони України.

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З питань евакуації можна звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48 або скористатися чат-ботом.

Теми: евакуаціяХерсон
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