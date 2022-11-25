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Началась бесплатная эвакуация поездом из Херсона – Минреинтеграции

Катерина ТищенкоПятница, 25 ноября 2022, 23:07
Первые эвакуированные из Херсона, фото Минреинтеграции

Первые 100 херсонцев отправились поездом в Хмельницкий в рамках бесплатной эвакуации.

Источник: Минреинтеграции

Дословно: "Началась бесплатная эвакуация из Херсона.

Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами, которые воспользовались бесплатной эвакуацией, обеспеченной правительством. Среди них 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей".

Детали: Отмечается, что по прибытию в Хмельницкий все эвакуированные получат помощь в оформлении справки ВПО и государственную денежную поддержку в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью. Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь.

В министерстве напомнили, что сейчас с Херсонщины можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных шелтерах, а затем эвакуационными вагонами будут доставлять в более безопасные регионы Украины.

По вопросам эвакуации можно обращаться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48 или воспользоваться чат-ботом.

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Темы: эвакуацияХерсон
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