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Путін закликав наростити виробництво для війни, хоча заводи працюють "у кілька змін"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 листопада 2022, 22:31
Путін закликав наростити виробництво для війни, хоча заводи працюють у кілька змін
Володимир Путін, фото Getty Images

Президент РФ Володимир Путін закликав держкорпорацію "Ростех" збільшити виробництво і постачання продукції, необхідної російській армії у війні проти України.

Джерело: Путін на заході до 15-річчя держкорпорації, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Необхідно наростити виробництво і постачання за всією номенклатурою затребуваної продукції. Чітко, якісно, строго у встановлені терміни виконувати державні цільові завдання".

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"Ключове завдання сьогодні, завдання номер один – зробити все, щоб у повному обсязі забезпечити потреби збройних сил... І насамперед – частин і підрозділів, задіяних у проведенні спеціальної військової операції (так Росія називає війну проти України – ред.)".

Деталі: Президент країни-агресора заявив, що повне завантаження підприємств, які для забезпечення потреб армії працюють зараз у декілька змін, дасть унікальний поштовх для розвитку промисловості.

"Заводи Москви, Петербурга, Уралу, Сибіру, Далекого Сходу – десятків регіонів нашої країни працюють із максимальним завантаженням, у декілька змін", – сказав він.

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"Сьогодні зрозуміло, що значна частина озброєнь йде для внутрішнього споживання, для потреб Збройних сил, але навіть у цих умовах ми вже продали за кордон на світові ринки озброєнь на $8 млрд", – заявив Путін, зазначивши, що за таких умов це дуже хороший результат.

За його словами, контракти укладено на ще більшу суму.

Також президент РФ заявив, що досвід протидії сучасній західній зброї під час війни в Україні треба використовувати для підвищення якості російської оборонної продукції.

Теми: Путінвійназброя
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