Путін закликав наростити виробництво для війни, хоча заводи працюють "у кілька змін"

Президент РФ Володимир Путін закликав держкорпорацію "Ростех" збільшити виробництво і постачання продукції, необхідної російській армії у війні проти України.

Джерело: Путін на заході до 15-річчя держкорпорації, передає "Інтерфакс"

Пряма мова: "Необхідно наростити виробництво і постачання за всією номенклатурою затребуваної продукції. Чітко, якісно, строго у встановлені терміни виконувати державні цільові завдання".

"Ключове завдання сьогодні, завдання номер один – зробити все, щоб у повному обсязі забезпечити потреби збройних сил... І насамперед – частин і підрозділів, задіяних у проведенні спеціальної військової операції (так Росія називає війну проти України – ред.)".

Деталі: Президент країни-агресора заявив, що повне завантаження підприємств, які для забезпечення потреб армії працюють зараз у декілька змін, дасть унікальний поштовх для розвитку промисловості.

"Заводи Москви, Петербурга, Уралу, Сибіру, Далекого Сходу – десятків регіонів нашої країни працюють із максимальним завантаженням, у декілька змін", – сказав він.

"Сьогодні зрозуміло, що значна частина озброєнь йде для внутрішнього споживання, для потреб Збройних сил, але навіть у цих умовах ми вже продали за кордон на світові ринки озброєнь на $8 млрд", – заявив Путін, зазначивши, що за таких умов це дуже хороший результат.

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За його словами, контракти укладено на ще більшу суму.

Також президент РФ заявив, що досвід протидії сучасній західній зброї під час війни в Україні треба використовувати для підвищення якості російської оборонної продукції.