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Путин призвал нарастить производство для войны, хотя заводы работают "в несколько смен"

Катерина ТищенкоПятница, 25 ноября 2022, 23:31
Владимир Путин, фото Getty Images

Президент РФ Владимир Путин призвал госкорпорацию "Ростех" увеличить производство и поставки продукции, необходимой российской армии в войне против Украины.

Источник: Путин на мероприятии к 15-летию госкорпорации, передает "Интерфакс"

Прямая речь: "Необходимо нарастить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной продукции. Четко, качественно, строго в установленные сроки выполнять государственные целевые задания".

"Ключевая задача сегодня, задача номер один – сделать все, чтобы в полном объеме обеспечить потребности вооруженных сил… И прежде всего – частей и подразделений, задействованных в проведении специальной военной операции".

Детали: Президент страны-агрессора заявил, что полная загрузка предприятий, которые для обеспечения потребностей армии работают сейчас в несколько смен, даст уникальный толчок для развития промышленности.

"Заводы Москвы, Петербурга, Урала, Сибири, Дальнего Востока – десятков регионов нашей страны работают с максимальной загрузкой, в несколько смен", - сказал он.

"Сегодня понятно, что значительная часть вооружений идет для внутреннего потребления, для нужд Вооруженных сил, но даже в этих условиях мы уже продали за границу на мировые рынки вооружений на $8 млрд", - заявил Путин, отметив, что в таких условиях это очень хороший результат.

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По его словам, контракты заключены на еще большую сумму.

Также президент РФ заявил, что опыт противодействия современному западному оружию во время войны в Украине надо использовать для повышения качества российской оборонной продукции.

Темы: Путинвойнаоружие
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