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Столтенберг: Найкращий спосіб збільшити шанси на мир – підтримати Україну

"Українська правда"Субота, 26 листопада 2022, 00:59
Столтенберг: Найкращий спосіб збільшити шанси на мир – підтримати Україну
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО GETTY IMAGES

Генеральний секретар НАТО Єнг Столтенберг заявив, що найкращий спосіб підвищити шанси на мирне завершення війни в Україні – підтримувати Україну.

Джерело: заява Столтенберга на пресконференції в Брюсселі, яку опублікував сайт НАТО.

Пряма мова: "Не буде міцного миру, якщо переможе агресор і якщо гноблення і автократія переважатимуть над свободою і демократією. Більшість воєн закінчуються переговорами. Але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою. Тому найкращий спосіб збільшити шанси на мирне вирішення – це підтримати Україну. НАТО продовжуватиме стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Ми не відступимо".

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Деталі: Столтенберг додав, що якщо дозволити перемогти Путіну, то "всі ми заплатимо набагато вищу ціну на багато років вперед".

"Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила винагороджується, вони знову застосують силу для досягнення своїх цілей", – сказав він.

Теми: УкраїнавійнаНАТО
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