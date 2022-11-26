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Столтенберг: Лучший способ увеличить шансы на мир – поддержать Украину

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 00:59
Столтенберг: Лучший способ увеличить шансы на мир – поддержать Украину
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ. ФОТО GETTY IMAGES

Генеральный секретарь НАТО Йенг Столтенберг заявил, что лучший способ повысить шансы на мирное завершение войны в Украине – поддерживать Украину.

Источник: заявление Столтенберга на пресс-конференции в Брюсселе, которое опубликовал сайт НАТО.

Прямая речь: "Не будет прочного мира, если победит агрессор и если угнетение и автократия будут преобладать над свободой и демократией. Большинство войн заканчиваются переговорами. Но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ увеличить шансы на мирное решение – это поддержать Украину. НАТО будет продолжать стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется. Мы не отступим".

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Детали: Столтенберг добавил, что если позволить победить Путину, то "все мы заплатим гораздо более высокую цену на много лет вперед".

"Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что сила вознаграждается, они снова применят силу для достижения своих целей", – сказал он.

Темы: УкраинавойнаНАТО
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