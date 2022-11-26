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Американську базу в Сирії атакували ракети

"Українська правда"Субота, 26 листопада 2022, 03:15
Американську базу в Сирії атакували ракети
Фото ілюстративне

По патрульній базі США в Сирії нанесли удари двома ракетами.

Джерело: Центральне командування Збройних сил США

Дослівно: "Дві ракети були випущені по силах коаліції на патрульній базі США в Аль-Шаддаді".

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Деталі: Внаслідок атаки ніхто не постраждав, майно і база не пошкоджені.

Повідомляється, що сирійські демократичні сили відвідали місце запуску і знайшли третю незапущену ракету.

Американське командування заявило, що ракетна атака підриває стабільність і безпеку в Сирії та регіоні.

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Теми: СиріяСШАракетний удар
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