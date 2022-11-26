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Американскую базу в Сирии атаковали ракеты

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 03:15
Американскую базу в Сирии атаковали ракеты
Фото иллюстративное

По патрульной базе США в Сирии нанесли удары двумя ракетами.

Источник: Центральное командование Вооруженных сил США

Дословно: "Две ракеты были выпущены по силам коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде".

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Детали: В результате атаки никто не пострадал, имущество и база не повреждены.

Сообщается, что сирийские демократические силы посетили место запуска и нашли третью незапущенную ракету.

Американское командование заявило, что ракетная атака подрывает стабильность и безопасность в Сирии и регионе.

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Темы: СирияСШАракетный удар
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