США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT
Субота, 26 листопада 2022, 04:40
Пентагон організував на території Польщі пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні.
Джерело: The New York Times
Деталі: Як повідомляє видання, за даними американських оборонних відомств, третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані.
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Оскільки здійснювати ремонт артилерії у польових умовах проблематично, пише NYT, то це стало пріоритетом для Європейського командування Пентагону, яке створило ремонтний центр у Польщі.
За даними видання, роботи з відновлення пошкодженого в Україні озброєння ведуться на ремонтній базі останні кілька місяців.
Стан української зброї є предметом пильної уваги з боку американських військових чиновників, відзначає NYT.
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