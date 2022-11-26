США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT

Пентагон організував на території Польщі пункт ремонту західного артилерійського озброєння, яке постачається Україні.

Джерело: The New York Times

Деталі: Як повідомляє видання, за даними американських оборонних відомств, третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані.

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Оскільки здійснювати ремонт артилерії у польових умовах проблематично, пише NYT, то це стало пріоритетом для Європейського командування Пентагону, яке створило ремонтний центр у Польщі.

За даними видання, роботи з відновлення пошкодженого в Україні озброєння ведуться на ремонтній базі останні кілька місяців.

Стан української зброї є предметом пильної уваги з боку американських військових чиновників, відзначає NYT.