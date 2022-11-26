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США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 04:40
США организовали в Польше ремонтную базу для артиллерии из Украины – NYT
Иллюстративное фото Associated Press

Пентагон организовал на территории Польши пункт ремонта западного артиллерийского вооружения, которое поставляется Украине.

Источник: The New York Times

Детали: Как сообщает издание, по данным американских оборонных ведомств, треть из примерно 350 гаубиц западного производства, переданных Украине, находятся в нерабочем состоянии.

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Поскольку осуществлять ремонт артиллерии в полевых условиях проблематично, пишет NYT, то это стало приоритетом для Европейского командования Пентагона, которое создало ремонтный центр в Польше.

По данным издания, работы по восстановлению поврежденного в Украине вооружения ведутся на ремонтной базе последние несколько месяцев.  

Состояние украинского оружия является предметом пристального внимания со стороны американских военных чиновников, отмечает NYT.

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Темы: ПольшаоружиеУкраинаСША
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