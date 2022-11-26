ISW розповів, чому Росія почала частіше обмінювати полонених

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі зібраних даних роблять висновки, що РФ, ймовірно, частіше проводить обміни військовополоненими, аби вгамувати хвилю невдоволення в інформпросторі.

Джерело: ISW

Деталі: Інститут припускає, що російське міністерство оборони, ймовірно, збільшило частоту обмінів військовополоненими, щоби пом'якшити невдоволення в інформаційному просторі через попередні невдачі у переговорах про повернення російських військовополонених.

ISW відзначає, що російські та українські джерела повідомили про три обміни полоненими за період з 23 по 25 листопада. Так, 23 листопада обміняли 35 російських полонених на 35 українських полонених, 24 листопада сторони обмінялися 50 військовополоненими, а 25 листопада пройшов обмін у форматі 9 на 9.

Аналітики інституту вважають, що частота обмінів військовополоненими за останні декілька днів сама по собі є переломним моментом, оскільки в останні місяці російське міністерство оборони було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зазнавало критики за явну неповагу до своїх військовополонених.

"Збільшення частоти обмінів військовополоненими, ймовірно, частково покликане зняти невдоволення російських блогерів, які повідомляли про останню серію обмінів у відносно нейтральному тоні", – йдеться у повідомленні інституту.

Основні висновки ISW:

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