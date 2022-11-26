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ISW розповів, чому Росія почала частіше обмінювати полонених

"Українська правда"Субота, 26 листопада 2022, 06:52
УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ, ЗВІЛЬНЕНІ З ПОЛОНУ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ТЕЛЕГРАМ АНДРІЯ ЄРМАКА

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі зібраних даних роблять висновки, що РФ, ймовірно, частіше проводить обміни військовополоненими, аби вгамувати хвилю невдоволення в інформпросторі.

Джерело: ISW

Деталі: Інститут припускає, що російське міністерство оборони, ймовірно, збільшило частоту обмінів військовополоненими, щоби пом'якшити невдоволення в інформаційному просторі через попередні невдачі у переговорах про повернення російських військовополонених.

ISW відзначає, що російські та українські джерела повідомили про три обміни полоненими за період з 23 по 25 листопада. Так, 23 листопада обміняли 35 російських полонених на 35 українських полонених, 24 листопада сторони обмінялися 50 військовополоненими, а 25 листопада пройшов обмін у форматі 9 на 9.  

Аналітики інституту вважають, що частота обмінів військовополоненими за останні декілька днів сама по собі є переломним моментом, оскільки в останні місяці російське міністерство оборони було помітно стриманим у проведенні таких обмінів і зазнавало критики за явну неповагу до своїх військовополонених.

"Збільшення частоти обмінів військовополоненими, ймовірно, частково покликане зняти невдоволення російських блогерів, які повідомляли про останню серію обмінів у відносно нейтральному тоні", – йдеться у повідомленні інституту.

Основні висновки ISW:

ВІДЕО ДНЯ
  • Повідомлення про групу недоукомплектованих і погано забезпечених мобілізованих розділяють російський інформаційний простір.
  • Президент Володимир Путін неправдиво представив зустріч з обраними жінками як відкриту дискусію з матерями мобілізованих військовослужбовців.
  • Розслідування української служби Forbes показало, що війна в Україні має серйозний фінансовий вплив на річний бюджет РФ.
  • МО РФ, ймовірно, збільшило частоту обмінів полоненими, щоб заспокоїти невдоволення в російському інформаційному просторі.
  • Український посадовець підтвердив, що українські сили вбили іранських військових радників в окупованому Росією Криму.
  • Російське військове керівництво, ймовірно, поширює документ, в якому йдеться про те, що для перемоги у війні в Україні Росії необхідно мобілізувати п'ять мільйонів військовослужбовців, чого Росія зробити не може.
  • Російські війська проводили обмежені контратаки для відновлення втрачених позицій на північний захід від Сватового, а російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції в напрямку Кремінної.
  • Російські війська продовжували проводити наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки, а впливові російські діячі, можливо, створюють інформаційні умови для того, щоб зняти з себе відповідальність за відсутність прогресу в районі Бахмута.
  • Російські війська продовжували встановлювати оборонні споруди на південь від річки Дніпро в Херсонській області та навколо критично важливих наземних ліній зв'язку, що з'єднують Крим з півднем Херсонської області.
  • Російські джерела та офіційні особи продовжують спроби сформувати наратив про ймовірну другу часткову мобілізацію, заперечуючи при цьому можливість загальної мобілізації.
  • Російські посадові особи продовжують зусилля зі стимулювання демографічних змін на окупованих територіях України, депортуючи місцевих мешканців.

Теми: полоненіРосіязвільненняобмін
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