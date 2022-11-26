ISW рассказал, почему Россия начала чаще обменивать пленных
Аналитики Института изучения войны (ISW) на основе собранных данных делают выводы, что РФ, вероятно, чаще проводит обмены военнопленными, чтобы унять волну недовольства в информпространстве.
Источник: ISW
Детали: Институт предполагает, что российское министерство обороны, вероятно, увеличило частоту обменов военнопленными, чтобы смягчить недовольство в информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных.
ISW отмечает, что российские и украинские источники сообщили о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября. Так, 23 ноября обменяли 35 российских пленных на 35 украинских пленных, 24 ноября стороны обменялись 50 военнопленными, а 25 ноября прошел обмен в формате 9 на 9.
Аналитики института считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является переломным моментом, поскольку в последние месяцы российское министерство обороны было заметно сдержанным в проведении таких обменов и подвергалось критике за явное неуважение к своим военнопленным.
"Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, частично призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последней серии обменов в относительно нейтральном тоне", - говорится в сообщении института.
Основные выводы ISW:
- Сообщения о группе недоукомплектованных и плохо обеспеченных мобилизованных разделяют российское информационное пространство.
- Президент Владимир Путин ложно представил встречу с избранными женщинами как открытую дискуссию с матерями мобилизованных военнослужащих.
- Расследование украинской службы Forbes показало, что война в Украине имеет серьезное финансовое влияние на годовой бюджет РФ.
- МО РФ, вероятно, увеличило частоту обменов пленными, чтобы успокоить недовольство в российском информационном пространстве.
- Украинский чиновник подтвердил, что украинские силы убили иранских военных советников в оккупированном Россией Крыму.
- Российское военное руководство, вероятно, распространяет документ, в котором говорится о том, что для победы в войне в Украине России необходимо мобилизовать пять миллионов военнослужащих, чего Россия сделать не может.
- Российские войска проводили ограниченные контратаки для восстановления утраченных позиций к северо-западу от Сватово, а российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в направлении Кременной.
- Российские войска продолжали проводить наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки, а влиятельные российские деятели, возможно, создают информационные условия для того, чтобы снять с себя ответственность за отсутствие прогресса в районе Бахмута.
- Российские войска продолжали устанавливать оборонительные сооружения к югу от реки Днепр в Херсонской области и вокруг критически важных наземных линий связи, соединяющих Крым с югом Херсонской области.
- Российские источники и официальные лица продолжают попытки сформировать нарратив о вероятной второй частичной мобилизации, отрицая при этом возможность всеобщей мобилизации.
- Российские должностные лица продолжают усилия по стимулированию демографических изменений на оккупированных территориях Украины, депортируя местных жителей.