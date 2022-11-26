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ISW рассказал, почему Россия начала чаще обменивать пленных

"Украинская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 05:52
ISW рассказал, почему Россия начала чаще обменивать пленных
УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ИЗ ПЛЕНА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ АНДРЕЯ ЕРМАКА

Аналитики Института изучения войны (ISW) на основе собранных данных делают выводы, что РФ, вероятно, чаще проводит обмены военнопленными, чтобы унять волну недовольства в информпространстве.

Источник: ISW

Детали: Институт предполагает, что российское министерство обороны, вероятно, увеличило частоту обменов военнопленными, чтобы смягчить недовольство в информационном пространстве из-за предыдущих неудач в переговорах о возвращении российских военнопленных.

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ISW отмечает, что российские и украинские источники сообщили о трех обменах пленными за период с 23 по 25 ноября. Так, 23 ноября обменяли 35 российских пленных на 35 украинских пленных, 24 ноября стороны обменялись 50 военнопленными, а 25 ноября прошел обмен в формате 9 на 9. 

Аналитики института считают, что частота обменов военнопленными за последние несколько дней сама по себе является переломным моментом, поскольку в последние месяцы российское министерство обороны было заметно сдержанным в проведении таких обменов и подвергалось критике за явное неуважение к своим военнопленным.

"Увеличение частоты обменов военнопленными, вероятно, частично призвано снять недовольство российских блогеров, которые сообщали о последней серии обменов в относительно нейтральном тоне", - говорится в сообщении института.

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Основные выводы ISW:

  • Сообщения о группе недоукомплектованных и плохо обеспеченных мобилизованных разделяют российское информационное пространство.
  • Президент Владимир Путин ложно представил встречу с избранными женщинами как открытую дискуссию с матерями мобилизованных военнослужащих.
  • Расследование украинской службы Forbes показало, что война в Украине имеет серьезное финансовое влияние на годовой бюджет РФ.
  • МО РФ, вероятно, увеличило частоту обменов пленными, чтобы успокоить недовольство в российском информационном пространстве.
  • Украинский чиновник подтвердил, что украинские силы убили иранских военных советников в оккупированном Россией Крыму.
  • Российское военное руководство, вероятно, распространяет документ, в котором говорится о том, что для победы в войне в Украине России необходимо мобилизовать пять миллионов военнослужащих, чего Россия сделать не может.
  • Российские войска проводили ограниченные контратаки для восстановления утраченных позиций к северо-западу от Сватово, а российские источники утверждали, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции в направлении Кременной.
  • Российские войска продолжали проводить наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки, а влиятельные российские деятели, возможно, создают информационные условия для того, чтобы снять с себя ответственность за отсутствие прогресса в районе Бахмута.
  • Российские войска продолжали устанавливать оборонительные сооружения к югу от реки Днепр в Херсонской области и вокруг критически важных наземных линий связи, соединяющих Крым с югом Херсонской области.
  • Российские источники и официальные лица продолжают попытки сформировать нарратив о вероятной второй частичной мобилизации, отрицая при этом возможность всеобщей мобилизации.
  • Российские должностные лица продолжают усилия по стимулированию демографических изменений на оккупированных территориях Украины, депортируя местных жителей.

Темы: пленныеРосcияувольнениеобмен
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