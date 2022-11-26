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Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольщину – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 07:32
Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольщину – ОВА
ілюстративне фото ФОТО: T.ME/DNIPROPETROVSKAODA

Протягом ночі на 26 листопада російські окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомляє глава ОВА Валентин Резніченко.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "П’ять разів обстріляли район з "Градів" та важкої артилерії.
Випустили на Нікополь, Марганець та навколишні села майже 60 снарядів".

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Деталі: За даними влади, минулося без загиблих та поранених.
Представники ДСНС обстежують уражені території.

Теми: Дніпропетровська областьНікопольобстріл
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