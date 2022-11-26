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Россияне всю ночь обстреливали Никопольщину - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 26 ноября 2022, 07:32
Россияне всю ночь обстреливали Никопольщину - ОВА
иллюстративное фото ФОТО: T.ME/DNIPROPETROVSKAODA

В течение ночи на 26 ноября российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области, сообщает глава ОГА Валентин Резниченко.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Пять раз обстреляли район из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Выпустили на Никополь, Марганец и окрестные села почти 60 снарядов".

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Детали: По данным властей, обошлось без погибших и раненых.

Представители ГСЧС обследуют пораженные территории.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрел
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