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Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 08:18
Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу
фото повітряних сил

Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і обстрілює Україну ракетами без бойової частини.

Про це у розвідувальному огляді в суботу заявило міністерство оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

"На знімках з відкритих джерел видно уламки збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55 - Ред.), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерну систему доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена на баласт", - йдеться в останньому зведенні розвідданих міністерства.

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Додається, що "така інертна система все ж таки завдасть певних збитків шляхом кінетичної енергії ракети та невитраченого палива, але навряд чи зможе забезпечити надійний вплив на поставлені цілі".

Росія майже напевно сподівається, що такі ракети працюватимуть як приманки та відволікатимуть українські ППО, заявили у британському міністерстві оборони.

"Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює ступінь виснаження російських запасів ракет дальньої дії", - додали у міністерстві.

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Теми: РосіяВелика Британіярозвідкавійна
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