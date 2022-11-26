Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розвідка Британії пояснила, чому РФ використовує для ударів ракети з ядерного арсеналу

"Європейська правда"Субота, 26 листопада 2022, 09:18
фото повітряних сил

Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і обстрілює Україну ракетами без бойової частини.

Про це у розвідувальному огляді в суботу заявило міністерство оборони Великої Британії, пише "Європейська правда".

"На знімках з відкритих джерел видно уламки збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55 - Ред.), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерну систему доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена на баласт", - йдеться в останньому зведенні розвідданих міністерства.

Додається, що "така інертна система все ж таки завдасть певних збитків шляхом кінетичної енергії ракети та невитраченого палива, але навряд чи зможе забезпечити надійний вплив на поставлені цілі".

Росія майже напевно сподівається, що такі ракети працюватимуть як приманки та відволікатимуть українські ППО, заявили у британському міністерстві оборони.

"Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює ступінь виснаження російських запасів ракет дальньої дії", - додали у міністерстві.

Читайте також про те, які вигоди отримує Путін від ядерних погроз і чи є реальна загроза удару по Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяВелика Британіярозвідкавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Найближчими тижнями зросте загальний темп операцій на фронті в Україні – ISW

Українці проявили винахідливість при ударах по Зміїному і крейсеру "Москва" – NYT

відеоДень ЧС-22: Франція достроково вийшла у плей-оф, Аргентина виграла перший матч

Угорщина визначила нового посла в Україні: випускник "МГИМО", фахівець із нацменшин

20% із київських "пунктів незламності" виявилися закритими – Арахамія

У 15 регіонах ще обмежено електропостачання і кількість відключень може зрости

Усі новини...
США організували в Польщі ремонтну базу для артилерії з України – NYT
ISW розповів, чому Росія почала частіше обмінювати полонених
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 8 населених пунктів – Генштаб
Кремль очікує, що безповоротні втрати серед мобілізованих сягнуть 100 тис. осіб – росЗМІ
Останні новини
06:15
відеоВ ЄС заарештували понад 40 осіб з небезпечних кримінальних мереж – Європол
05:18
FТ: Світові бренди відмовляються від реклами у Twitter через Маска
04:24
Російські чиновники намагаються послабити вплив "кухара Путіна" – аналітики
03:28
Найближчими тижнями зросте загальний темп операцій на фронті в Україні – ISW
02:20
У Запоріжжі пролунали звуки вибухів – ЗМІ
01:40
Лідер Північної Кореї заявив про бажання створити "найбільшу ядерну силу у світі"
01:20
NYT: В Україні за день використовують стільки артилерії, як в Афганістані за місяць
00:39
Арахамія попередив українців про ймовірність нових обстрілів і блекаутів
00:36
Українці проявили винахідливість при ударах по Зміїному і крейсеру "Москва" – NYT
23:57
Міністри юстиції G7 зберуться, щоб обговорити воєнні злочини РФ
Усі новини...