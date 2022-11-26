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Разведка Британии объяснила, почему РФ использует для ударов ракеты из ядерного арсенала

"Европейская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 08:18
Разведка Британии объяснила, почему РФ использует для ударов ракеты из ядерного арсенала
фото воздушных сил

Россия, вероятно, снимает ядерные боеголовки со стареющих крылатых ядерных ракет и обстреливает Украину ракетами без боевой части.

Об этом в разведывательном обзоре в субботу заявило министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда".

"На снимках из открытых источников видны обломки сбитой крылатой ракеты воздушного запуска AS-15 KENT (Х-55 – Ред.), разработанной в 1980-х годах исключительно как ядерная система доставки. Боеголовка, вероятно, была заменена на балласт", - говорится. в последнем сообщении министерства.

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Отмечается, что "такая инертная система все же нанесет определенный ущерб за счет кинетической энергии ракеты и неизрасходованного топлива, но вряд ли сможет обеспечить надежное влияние на поставленные цели".

Россия почти наверняка надеется, что такие ракеты будут работать как приманки и будут отвлекать украинские ПВО, заявили в британском министерстве обороны.

"Какими бы ни были намерения России, эта импровизация подчеркивает степень истощения российских запасов ракет дальнего действия", - добавили в министерстве.

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Темы: РосcияВеликобританияразведкавойна
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