В Україні ліквідовані ще понад пів тисячі росіян
Субота, 26 листопада 2022, 09:33
За останню добу Збройні сили ліквідувати ще 560 російських окупантів.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 86710 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2901 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,
- артилерійських систем – 1896 (+1) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Дані уточнюються.
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