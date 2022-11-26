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В Україні ліквідовані ще понад пів тисячі росіян

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 09:33
фото getty

За останню добу Збройні сили ліквідувати ще 560 російських окупантів.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 86710 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2901 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5848 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1896 (+1) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1554 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4406 (+2) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Дані уточнюються.

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Теми: війнаРосія
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