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В Украине ликвидированы еще более полутысячи россиян

Роман ПетренкоСуббота, 26 ноября 2022, 09:33
фото getty

За последние сутки Вооруженные силы ликвидировали еще 560 российских оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 26.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 86710 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 2901 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 5848 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 1896 (+1) ед,
  • РСЗО - 395 (+0) ед,
  • средства ПВО - 209 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1554 (+1),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4406 (+2) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Данные уточняются.

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Темы: войнаРосcия
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