У Києві протягом доби повернуть воду, тепло та зв’язок
Субота, 26 листопада 2022, 10:22
Київська військова адміністрація вранці 26 листопада пообіцяла за добу повернули усім жителям воду, тепло та зв’язок.
Джерело: КМВА
Деталі: За даними влади, станом на ранок без електроенергії залишаються 130 тис. мешканців столиці.
Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста.
Уточнюється, що у квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.
Дослівно: "Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі.
Електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень".