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У Києві протягом доби повернуть воду, тепло та зв’язок

Роман ПетренкоСубота, 26 листопада 2022, 09:22
У Києві протягом доби повернуть воду, тепло та зв’язок
ФОТО З PIXABAY

Київська військова адміністрація вранці 26 листопада пообіцяла за добу повернули усім жителям воду, тепло та зв’язок.

Джерело: КМВА

Деталі: За даними влади, станом на ранок без електроенергії залишаються 130 тис. мешканців столиці.
Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста.

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Уточнюється, що у квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.

Дослівно: "Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі.

Електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень".

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Теми: Київелектроенергіяводаобстріл
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