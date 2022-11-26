У Києві протягом доби повернуть воду, тепло та зв’язок

Київська військова адміністрація вранці 26 листопада пообіцяла за добу повернули усім жителям воду, тепло та зв’язок.

Джерело: КМВА

Деталі: За даними влади, станом на ранок без електроенергії залишаються 130 тис. мешканців столиці.

Водопостачання відновлено в повному обсязі, по усіх районах міста.

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Уточнюється, що у квартирах верхніх поверхів багатоповерхівок, які ще досі знеструмлені, можливий понижений тиск води в мережі.

Дослівно: "Протягом 24-х годин заплановано завершити всі відновлювальні роботи. Вода, тепло, зв'язок повернеться до роботи в штатному режимі.

Електроенергія подаватиметься згідно з графіками стабілізаційних відключень".