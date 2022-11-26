В Киеве в течение суток вернут воду, тепло и связь

Киевская военная администрация утром 26 ноября пообещала за сутки вернули всем жителям воду, тепло и связь.

Источник: КГВА

Детали: По данным властей, по состоянию на утро без электроэнергии остаются 130 тыс. жителей столицы.

Водоснабжение восстановлено в полном объеме, по всем районам города.

Реклама:

Уточняется, что в квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможно пониженное давление воды в сети.

Дословно: "В течение 24-х часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернется к работе в штатном режиме.

Электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений".