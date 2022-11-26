В Україні продовжували безкоштовно розмитнювати автомобілі попри рішення парламенту

На львівській митниці викрили незаконну схему розмитнення автомобілів.

Джерело: прокуратура Львівської області

Деталі: За даними слідства, митники, в умовах воєнного стану, у період з 1 по 5 липня 2022 року, внесли неправдиві дані до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор", що дозволило їм незаконно звільнити власників автівок від сплати обов’язкових митних платежів.

На той час рішення Верховної Ради про пільгове розмитнення транспортних засобів, що ввозяться в країну, вже не діяло – воно втратило чинність 1 липня, зазначають прокурори.

Таким чином, дії інспекторів завдали державному бюджету збитків на суму понад 3,3 млн гривень.

Відтак, за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито схему незаконного митного оформлення 47 транспортних засобів без сплати обов’язкових митних платежів.

Чотирьом інспекторам митного посту "Городок" Львівської митниці повідомлено про підозру за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

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Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваних від займаних посад та обрання відносно них запобіжного заходу у виді тримання під вартою.